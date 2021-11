“Vedo che c’è la stampa quindi Conte è un gentleman che non riesce a dare degli ultimatum è uno dei più grandi specialisti di penultimatum che abbia mai visto”. Lo dice Beppe Grillo, collegato al convegno sulla transizione energetica dove è presente, tra gli altri, il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte. L’ex presidente del Consiglio, alle domande dei giornalisti sulle affermazioni fatte dal garante del Movimento risponde che “era solo una battuta. Sulla Rai c’è stato un confronto e le decisioni erano condivise“. Quindi fa lui stesso una battuta: “C’è la Rai in sala? Se non c’è, nessuna violazione”.