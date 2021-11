Un due di picche che ancora brucia nella memoria. Teo Teocoli è stato tra gli ospiti di Verissimo nella puntata di domenica 21 novembre e, chiacchierando a ruota libera con la padrona di casa Silvia Toffanin, si è lasciato andare ai ricordi, rivelando come da giovane abbia avuto una cotta – decisamente non ricambiata – per Orietta Berti. “Orietta Berti era molto carina, molto simpatica, educata e io la invitavo fuori…Era giovanissima, aveva i capelli da maschietto e…non so se si può dire: due seni belli rotondi. Provai a chiederle di uscire tante volte, ma non riuscii a convincerla”.

Il motivo? “Lei mi diceva che alle 18:00 andava a dormire in convento ed ho scoperto che era vero. Lei dormiva e mangiava lì poi la mattina andava negli studi di registrazione a lavorare. Come artista era molto brava e ha una bellissima voce. Non ci siamo neanche parlati, zero proprio”. Teocoli ha quindi concluso con amarezza sottolineando come tra loro non ci sia mai stato “nemmeno un bacio“. D’altra parte però, oggi sia lui che “l’usignolo di Cavriago” sono felicemente sposati: lei con l’inseparabile Osvaldo Paterlini, l’altro con Elena Fiachini.