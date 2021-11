Il pisolino della domenica di De Sica. Carlo Verdone posta su Instagram una foto postprandiale del dì di festa e i follower sul web si fanno quattro bonarie risate. Già perché il sor Carlo ha voluto testimoniare il suo riposo domenicale pubblicando online la foto di lui e dei figli Paolo e Giulia seduti comodamente su un divano. “Ora in campagna. La vera Vita da Carlo con i figli Paolo e Giulia e lo zio Christian crollato dopo il pranzo domenicale. Un abbraccio a tutti voi”. Ecco, è proprio la figura di sfondo ad avere fatto andare in visibilio i fan di Verdone.

Christian De Sica, cognato del regista di Un sacco bello, infatti se la sta prendendo molto comoda. Anzi, molto più comoda degli altri tre soggetti nella foto. Talmente comoda che sembra si sia realmente appisolato. Così tra i follower che inondano i post di like c’è chi ricorda il logorroico Postiglione, abbondantemente sedato di sonniferi, in Compagni di scuola, finito lungo e disteso sul divano di casa. Anche se noi preferiamo una versione più cult. Direttamente da Vacanze di Natale dei Vanzina con De Sica sazio di cibo casalingo che prima di addormentarsi dietro alle sacre terga verdoniane esclama: “Assunsion, portami ‘na pera che me scioe er mantecato de mamma”.