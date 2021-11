Tutti No vax in famiglia e tutti travolti dal covid. Una donna 45enne, già madre e al momento fra il quinto e sesto mese di gravidanza, è ricoverata in terapia intensiva. Rischia di perdere il bambino a causa di alcune complicazioni derivanti dal covid -19. Contrario ai vaccini anche il marito: insieme hanno iscritto l’altra figlia in una scuola materna slovena, dove non esiste l’obbligo di sottoporre i bambini a vaccinazioni pediatriche.

La donna si trova all’ospedale Borgo Trento di Verona. Per lei si ipotizza l’uso dell’Ecmo, una tecnica di circolazione extracorporea impiegata in rianimazione su pazienti con insufficienza cardiaca o respiratoria acuta. Il feto rischia danni cerebrali a causa della mancanza di ossigenazione adeguata: la madre ha avuto un’ipossiemia, cioè un’anormale diminuzione dell’ossigeno contenuto nel sangue. Il focolaio in famiglia è cominciato la scorsa settimana e ha contagiato anche la madre della donna. Come la figlia, è ricoverata in gravi condizioni. Ha 68 anni. Anche il marito della 45enne è risultato positivo.