Durante la puntata di Amici andata in onda ieri 21 novembre, Maria De Filippi ha rimproverato gli alunni per un atteggiamento da lei ritenuto debole se non addirittura codardo. Andiamo con ordine. LDA, figlio di Gigi D’Alessio, si è esibito sulle note di It’s Oh So Quiet di Björk, un compito assegnatogli da Anna Pettinelli. L’insegnante non ha apprezzato la performance e, dopo uno scontro con Rudy Zerbi, ha dato zero come voto all’allievo, facendolo sprofondare alla fine della classifica, a rischio ‘sfida’. A quel punto, un compagno e amico di LDA – Alberto – è intervenuto e ha detto: “Se fosse possibile, vorrei andare al posto di Luca (questo il vero nome di LDA, ndr) in sfida. Lui ha fatto meglio di me, non se lo merita. Non lo faccio per lui, ma per me, perché lo reputo corretto”.

E qui, Maria ha chiamato in causa LDA, il quale ha detto: “Dispiace andare in sfida perché lei mi ha dato zero. Non mi sento da zero, ma mai nella vita. Non è presunzione ma consapevolezza per cosa ho fatto qui. Ho studiato per una settimana e prendere zero è una follia”. E Pettinelli ha replicato: “Io non ti ho dato zero, quello per me è un non classificato e così ho risposto anche ad Alberto che ha preso le tue difese”. La conduttrice ha lasciato che il confronto andasse avanti ma poi ha detto: “Difese non richieste, voi potete proporvi per andare in sfida indipendentemente dal resto, la produzione lo consente”. “Ne abbiamo parlato prima con Luca”, ha detto Alberto.

Allora Maria non ci ha visto più e ha sbottato: “Ah questo non lo sapevo. Dunque tu stai dicendo che la tua insegnante sbaglia, le stai dicendo in faccia: ‘Guardi, lei è meglio che faccia un giro da un’altra parte. E al posto di LDA vado io in sfida’. Non è una difesa, così lo svilisci. E tu LDA, non dici nulla? Ma le pa**e nella vita dove le abbiamo? A casa? Sei in sfida e ci vai, ogni giorno siete tenuti a cantare”. Applausi in studio. “Luca, scegli di fare il cantante e vai in sfida tutti i giorni, su Spotify c’è una classifica tutti i giorni. Ragazzi, ma di cosa parlate? Hai contestato lo zero? Bene, ma non ti fare difendere dall’amico del cuore che dà dell’incompetente alla sua insegnate”, ha concluso la padrona di casa.