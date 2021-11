Piccolo stop nella corsa della conquista dei premi in tutto il mondo per i Maneskin. Dopo il successo agli Mtv European Music Awards per “Best Rock”, il gruppo si è presentato al Microsoft Theatre di Los Angeles per gli American Music Awards. La loro cover Beggin‘ – brano composto dal gruppo statunitense The Four Seasons nel 1967 e riportato in auge in chiave hip hop dai norvegesi Madcon nel 2007 – era tra le cinque finaliste nella categoria Favorite Trending Song, premio poi vinto da Megan Thee Stallion con “Body”. La band è stata presentata dalla rapper Cardi B che si è presentata seduta a tavola con un piatto di spaghetti. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan si sono presentati alla premiazione in smoking e papillon rispondendo così al senatore della Lega Nord Simone Pillon che li aveva criticati per il loro look agli Mtv European Music Awards. “Ps: Hai ragione Simo, la prossima volta completo e paPillon”, avevano scritto gli artisti sui social e così è stato.

Agli American Music Awards hanno trionfato i Bts come “Artisti dell’anno” – battendo Ariana Grande, Drake, Olivia Rodrigo, Taylor Swift e The Weeknd – e conquistando un totale di tre premi: Best duo/gruppo pop, Miglior canzone pop preferita e Artisti dell’anno. “Tutto questo è un miracolo e non lo diamo mai per scontato”, hanno commentato. Olivia Rodrigo aveva sette nomination e ha vinto solo il premio di “Miglior Nuovo”, l’Artista pop maschile è Ed Sheeran mentre l’Artista femminile è Taylor Swift. Drake vince nella categoria hip-hop premiato, Megan Thee Stallion trionfa pure per “Miglior album” con “Good News”. I candidati si sfidavano su opere in streaming, album e vendite digitali, airplay radiofonico e attività social nel periodo compreso dal 25 settembre 2020 al 23 settembre 2021

TUTTI I VINCITORI: Artist of the Year: BTS – New Artist of the Year: Olivia Rodrigo – Collaboration of the Year: Kiss Me More di Doja Cat e SZA – Favorite Trending Song: Body di Megan Thee Stallion -Favorite Music Video: Montero di Lil Nas X – Favorite Male Pop Artist: Ed Sheeran – Favorite Female Pop Artist: Taylow Swift – Favorite Pop Duo or Group: BTS – Favorite Pop Album: evermore di Taylor Swift – Favorite Pop Song: Butter dei BTS – Favorite Male Country Artist: Luke Bryan – Favorite Female Country Artist: Carrie Underwood – Favorite Country Duo or Group: Dan + Shay – Favorite Country Album: Goldmine di Gabby Barrett – Favorite Country Song: The Good Ones di Gabby Barrett – Favorite Male Hip Hop Artist: Drake – Favorite Female Hip Hop Artist: Megan Thee Stallion – Favorite Hip Hop Song: Up di Cardi B – Favorite Male R&B Artist: The Weeknd – Favorite Female R&B Artist: Doja Cat – Favorite R&B Album: Planet Her di Doja Cat – Favorite R&B Song: Leave the Door Open dei Silk Sonic – Favorite Male Latin Artist: Bad Bunny – Favorite Female Latin Artist: Becky G – Favorite Latin Duo or Group: Banda MS de Sergio Lizarraga – Favorite Latin Album: El ultimo tour del mundo di Bad Bunny – Favorite Latin Song: telepatia di Kali Uchis- Favorite Rock Artist: Machine Gun Kelly – Favorite Inspirational Artist: Carrie Underwood – Favorite Gospel Artist: Kanye West – Favorite Dance/Electronic Artist: Marshmello.