Prima che Mara Venier fosse costretta ad interrompere la diretta di Domenica In a causa di una brutta caduta, avvenuta durante una pausa pubblicitaria, nello studio di Rai 1 è stata ospite Elisa Isoardi. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi 2021, durante la puntata di ieri 21 novembre, si è commossa più volte, specialmente quando la padrona di casa le ha detto: “Non ti si vede da un po’…”. “È vero, sono ferma da un po’. Però ho fatto un sacco di cose, non mi fermo un attimo”, ha replicato emozionata Isoardi.

Poi ha spiegato: “Ho fatto quello che non riuscivo a fare quando ero in tv. Dato che ho avuto questa pausa forzata, che ogni tanto fa anche bene, sono andata in giro per l’Italia. Sono andata dai miei cuochi, dalla mia mamma, in montagna a camminare”. “Guarda, tu hai detto ‘questa pausa un po’ forzata’, ecco a me è capitato tante volte”, ha risposto Mara. Ancora ha aggiunto: “Ho avuto momenti in cui non lavoravo, dove sono stata ferma. Però ricordati una cosa: i programmi ci possono essere tolti, l’affetto del pubblico mai. Per me è stato così e anche per te”. “È proprio come dici tu”, ha concluso Isoardi.