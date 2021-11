Sono 6.404 i nuovi casi di contagi da Sars-CoV-2 registrati in Italia tra i 267.570 tamponi processati, di cui 194.264 test rapidi, con un’incidenza pari al 2,4% (8,1% considerando i soli molecolari). I decessi sono stati 70. In netto aumento i ricoverati con sintomi (+162) e sensibile incremento delle terapie intensive, con 29 posti letto in più occupati in un giorno, con 54 nuovi ingressi. Lo scorso lunedì i casi furono 5.144, quindi l’aumento è di poco meno del 25%, cresce leggermente anche il tasso di positività. Mentre sono in netto aumento decessi (furono 44) e ingressi in terapia intensiva (sette giorni fa ne furono registrati 41).

Il continuo aumento dei contagi giornalieri fa salire il numero di persone attualmente positive al virus: +2754 in 24 ore, che portano il totale sopra quota 150mila (151.514). Poco meno di due mesi fa, il 28 settembre, i casi attivi erano scesi sotto 100mila. Qualche settimana dopo è cominciata la risalita che sta portando anche ad un aumento della pressione sugli ospedali. I pazienti Covid ricoverati in area medica sono 4.507, a cui si devono aggiungere altri 549 in terapia intensiva: il totale supera quota 5mila. Dall’inizio della pandemia i casi totali sono 4.932.091, i morti 133.247. I dimessi e i guariti sono invece 4.647.330, con un incremento di 3.579 rispetto a ieri.