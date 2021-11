È ormai diventato un ‘caso’ quello dei fiori che Lady Gaga ha ricevuto a Che Tempo che Fa dopo l’intervista del 14 novembre e che poi ha gettato a terra, davanti all’hotel milanese in cui alloggiava. Nella puntata di ieri 21 novembre, Luciana Littizzetto ha mostrato a Fabio Fazio il video dell’episodio e lui ha detto: “Ma lo fa sempre, è un omaggio per i suoi fan”.

Allora la comica lo ha incalzato: “Li ha gettati a terra come fosse il sacchetto dell’umido. Non è che li ha appoggiati, allora potevi regalarle un mazzo di margherite pis**ate dai cani. Quel mazzo sarà costato come un testicolo del Re di Persia”. Poi ancora aggiunto: “Io ho anche pensato: ‘Non sarà mica che hai sbagliato il biglietto’. Mettiamo che lo abbia fatto per i fan, ma… tutto intero? Almeno smontali oppure tiralo all’indietro come un bouquet, no che li lasci lì come avanzo del pranzo per i gatti“. “Era troppo pesante”, ha infine commentato il conduttore giustificando la diva. Insomma, per Fazio il caso è chiuso.