Ciro Immobile in veste di arbitro, è tutto vero. La punta biancoceleste ieri 21 novembre ha diretto la gara che si è tenuta nel Comune di Formello tra la ‘Squadra del Papa – Fratelli tutti’ (nazionale del Vaticano) e la ‘World Rom Organizations’ (associazione a tutela dei diritti delle popolazioni di etnia rom). A partecipare all’evento anche Claudio Lotito, Marco Tardelli, l’attuale allenatore laziale Maurizio Sarri e Edy Reja, ct dell’Albania con passato anche lui biancoceleste. In tribuna anche il vescovo ausiliare di Roma, monsignor Benoni Ambarus e il cardinale Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consiglio della Cultura.

“Un’esperienza unica ed emozionante – ha dichiarato Ciro Immobile-. È bello aver preso parte a questo evento voluto dal Papa. Ed è stato un onore essere scelto come arbitro della partita”. “L’evento sportivo a cui voi darete vita ha un grande significato: indica che la via per la convivenza pacifica è l’integrazione”, aveva dichiarato invece il Pontefice alla vigilia del match, terminato poi in parità 7-7.