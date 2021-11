Ricordate i fiori che Lady Gaga ha ricevuto in omaggio da Fabio Fazio dopo l’intervista a Che Tempo che Fa andata in onda domenica 14 novembre? Il conduttore glieli aveva donati e lei, sorpresa, li aveva presi dicendo: “Wow! Perché?“. Poco dopo, mentre stava rientrando in hotel, la diva ha salutato i fan e ha gettato il mazzo a terra con nonchalance. Un gesto, questo, che ha fatto molto discutere.

“È come se volesse dire ‘i miei meriti, i miei riconoscimenti, sono i vostri'”, ha scritto qualcuno su Twitter. “Già lo aveva fatto a Roma quando era andata per girare House of Gucci. Lei lo fa sempre, è un omaggio“, ha invece spiegato qualcun altro. E ancora: “Non riesco a smettere di pensare a Lady Gaga che getta a terra i fiori di Fazio. Sto male, capisco volesse fare un gesto gentile ai fan ma mi fa ridere comunque”. Qualcuno però non ha affatto gradito l’episodio: “Ragazzi, con tutto l’amore, ma mettersi a raccogliere fiori buttati a terra solo perché sono stati toccati da Lady Gaga sfiora il patologico. Io neanche gli avanzi al cane do così”. Infine un altro, ironico: “Vedo che ti sono piaciuti i fiori…”.