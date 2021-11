Sta facendo discutere una foto pubblicata da Belén Rodriguez su Instagram durante il weekend appena trascorso. “Giocando con le mie foto”, recita la didascalia che accompagna lo scatto in cui la showgirl argentina è completamente nuda, seduta su un cubo. Tanti i commenti di elogio alla sua bellezza ma ancora più numerosi quelli che sottolineano un dettaglio: il “pollice allungato“. “Ma il pollice quanto è lungo? Meno Photoshop”, scrive un utente. Un altro ironico: “Il pollice del Grinch (il personaggio fantastico di color verde, con le dita lunghe, ndr)”. E ancora: “Leggermente modificata male al dito della mano. Photoshoppare meglio, please”.

Forse non tutti sanno che proprio qualche anno fa, Belén aveva pubblicato uno scatto di quando era un’adolescente e anche in quel caso alcuni follower avevano sottolineato la lunghezza del suo dito pollice. In quel caso l’ex moglie di Stefano De Martino ci aveva scherzato su: “Un bel pollice lungo. Me lo sono rifatto a 7 anni”. Che si tratti dunque semplicemente di una sua particolarità?

