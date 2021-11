“Ho avuto bisogno di tornare a casa da mio marito e da mio figlio, avevo bisogno di amore“. Così Sabrina Salerno nella clip pre-esibizione a Ballando con le Stelle ha parlato della sua famiglia e lo ha fatto con una tenerezza e con parole così ben scelte da colpire anche la giuria. “Io stimo mio marito in una maniera incredibile, perché per me è un uomo pazzesco, un uomo che ha un’anima, un’eleganza, non giudica – ha aggiunto – ha un atteggiamento di comprensione nei confronti degli esseri umani, soprattutto di me che non sono certo una donna facile e devo dire che a volte si è sentito sconfitto… Io ho degli attimi di grande follia e scoramento, dove vedo solo buio, e devo dire che grazie a lui e grazie a mio figlio, che è la mia luce… Mi sono aggrappata a loro amore”. Il marito di Sabrina Salerno, Enrico Monti, è un imprenditore: il loro amore è iniziato nel 1993.