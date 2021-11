“Qualche anno fa il mio fidanzato, il giornalista ed editorialista del Post Jamal Khashoggi, entrava al consolato saudita di Istanbul credendo di andare a ritirare dei documenti per il nostro matrimonio. Invece fu ammazzato su ordine del principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammed bin Salman“. Inizia così il pezzo scritto da Hatice Cengiz sul Washington Post. Lei è l’attivista turca che stava per sposare Khashogg e l’intento del suo pezzo è quello di convincere Justin Bieber a non esibirsi in occasione del prossimo GP di Formula 1 che si terrà il 5 dicembre proprio in Arabia Saudita. La gara sarà infatti accompagnata da uno show con una line-up di grandi nomi, da Bieber, appunto, a A$AP Rocky, Jason Derulo, David Guetta e Tiesto. “Ti scrivo per chiederti un favore – scrive Cengiz rivolgendosi direttamente alla popstar – cancella la tua performance. È un opportunità unica per far capire al mondo che il tuo nome e il tuo talento non saranno usati per riabilitare un regime che uccide i suoi oppositori”. La lettera aperta continua spiegando che non ci sono dubbi sull’assassinio di Jamal: il 16 novembre 2018 la Cia ha concluso che Mohammad bin Salman è stato il mandante dell’omicidio di Khashoggi. “Sappi che l’invito a partecipare all’evento arriva direttamente da MBS, così è conosciuto il principe ereditario nel suo Paese: in Arabia Saudita non accade nulla senza il suo consenso e di certo non un evento così importante ed eclatante come questo”, scrive l’attivista turca e ricorda a Bieber quanto da lui stesso scritto sui profili social lo scorso anno. “Vorrei ricordarvi che il razzismo è male ed è profondamente radicato nella nostra cultura”, il post della popstar. Cengiz prega Bieber di usare ora i social per la difesa dei diritti umani in Arabia Saudita. Quello del circuito di Jeddah sarà il primo GP di Formula 1 che si terrà in Arabia Saudita.