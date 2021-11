Una notte di follia a Rotterdam tra auto incendiate e vetrine distrutte. La protesta contro le restrizioni anti Covid in Olanda è degenerata in guerriglia urbana, sono sette le persone rimaste ferite negli scontri delle scorse ore. Secondo la Bbc sono state arrestate venti persone e il sindaco ha condannato la protesta, descrivendola come “Un’orgia di violenza”. I manifestanti hanno fatto esplodere fuochi d’artificio e bombe carta, dando fuoco alle auto della polizia. Gli agenti hanno sparato colpi di avvertimento e in almeno due casi avrebbero colpito, non mortalmente, dei manifestanti. L’episodio è stato confermato da un portavoce della polizia, precisando che la scelta è stata presa in quanto la situazione stava degenerando.