“Vi sono mancata? Vi ho mancato o no?”, così Anna Maria Barbera ha fatto il proprio ritorno in televisione durante la prima puntata di Zelig andata in onda giovedì 18 novembre (4.052.000 spettatori e 22.3% di share). Con Sconsolata o Sconsy, Barbera ha fatto divertire il grande pubblico per anni, poi era sparita dalla circolazione. Il motivo? Alcune vicissitudini personali, dolori e momenti di difficoltà che l’hanno portata lontana dal piccolo schermo.

Ne parlò senza scendere troppo nei particolari nel corso di un’intervista a Domenica In del 2019, nella quale fece riferimento a un lutto in famiglia e alle condizioni di sua madre che la guardava da casa: “Ho affrontato un periodo difficile, il peggio è passato e non voglio più parlarne. Penso che le persone proseguano il viaggio, non è che vanno via”, aveva esordito. Poi aveva aggiunto: “Il problema è fare i conti con una forte sofferenza quando c’è una assenza. Nel rispetto di tutti, e della mia mamma, che tira avanti, io devo stare attenta a quello che dico”.

Poi, in un’intervista rilasciata a Gente, Barbera aveva raccontato: “Quando sono rimasta incinta, il mio uomo voleva solo me. E io l’ho lasciato per avere lei“, aveva spiegato riferendosi alla figlia Charlotte, che ora ha 34 anni. “Non ho meriti, se non come ogni attento genitore, di aver cura, dedizione e preghiera, affinché il proprio figlio possa fiorire non interrompendo il progetto divino. La fede mi guida anche quando sembra che le forze vengano meno”, aveva infine concluso.