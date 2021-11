Madonna è sempre stata una delle maggiori sostenitrici del movimento #FreeBritney e ha fatto il possibile affinché Britney Spears avesse giustizia. Ora che la cantante 39enne è libera dalla tutela legale paterna, Madonna non ha intenzione di fermarsi. Stando a quanto riportato da Page Six, la popstar mondiale “sta lottando per Britney. È determinata a riparare tutti i torti che ha dovuto sopportare. Si è offerta di aiutare in ogni modo possibile e non ha paura di parlare o intervenire se necessario”, si legge sul magazine statunitense.

E ancora: “Madonna ha sempre avuto un debole per Britney e non poteva stare a guardare quando sentiva che c’erano evidenti ingiustizie in corso, è stata sempre in contatto con lei“. Come la stessa fonte di Page Six ha sottolineato, il feeling tra le due artiste è sempre stato noto a tutti. Basti pensare ad una delle scene più cult della storia della televisione, quella in cui le due cantanti si sono scambiate un bacio sul palco degli MTV Video Music Awards del 2003.