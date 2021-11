“Mi dissocio dalla venerazione nei confronti di Greta Thunberg, mi preoccupa lo spettacolo degli adulti che si genuflettono davanti agli adolescenti“. Ospite di PiazzaPulita, su La7, il giornalista Federico Rampini, da poco firma del Corriere della sera, ha espresso i suoi dubbi sul movimento ambientalista guidato da Greta Thunberg, che secondo lui “fanno benissimo a cavalcare le loro utopie”, ma poi “gli adulti devono governare il mondo”. “Cinesi e indiani – ha aggiunto – non possono dall’oggi al domani rinunciare al carbone. L’alternativa è chiudere le fabbriche e gettare centinaia di milioni di persone sul lastrico: si muore di fame, prima ancora di morire di inquinamento”. In studio era presente anche il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, che a fine settembre proprio alla giovane attivista aveva fatto appello per “avere un aiuto nel trovare delle soluzione”