La morte di Rossano Rubicondi, scomparso il 30 ottobre dopo una lunga battaglia contro un melanoma, ha lasciato attonito il mondo dello spettacolo. Tra i tanti che lo hanno ricordato pubblicamente, un’assenza si è fatta sentire in modo particolare: quella di Belén Rodriguez. La showgirl argentina, che con lui ha vissuto momenti intensi all’Isola dei Famosi (nel 2008), non ha speso neanche una parola per l’ex marito di Ivana Trump. A farlo notare è Patrizia De Blank, anche lei concorrente della stessa edizione del reality.

“Non sta a me giudicare – ha detto al settimanale Nuovo – ma almeno un ‘ciao’ il povero Rossano se lo sarebbe meritato“. “Forse, visto che all’epoca aveva un compagno (Marco Borriello, ndr), ha cancellato dalla memoria il feeling che aveva con Rubicondi”, ha ipotizzato l’ex gieffina. Infine ha concluso: “Quando la notte mi svegliavo, Rossano era sparito in concomitanza con Belen, della quale subiva certamente il fascino”.