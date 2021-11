125 mila euro per dieci minuti. Andrea Bocelli è una star della musica mondiale e come tale incassa compensi importanti. Pochi potevano però immaginare di trovarsi di fronte a una richiesta economica di questo tipo. Il quotidiano La Stampa riporta infatti lo stupore della Fit (Federazione Italiana Tennis) per la richiesta del tenore per eseguire al Pala Alpitour di Torino l’inno d’Italia e un altro successo del suo lungo palmares.

Una cifra giudicata eccessiva in tempi di crisi ma anche per la durata della performance, nessuna mediazione sarebbe stata possibile: il cantante e il suo staff non hanno indietreggiato di un euro: “Il Comitato organizzatore delle Nitto Atp Finals si è dovuto arrendere: lo show lo faranno i due migliori tennisti al mondo che si sfideranno domenica. Bastano loro, non servono altre star”, scrive La Stampa. Al momento non si registrano reazioni da parte di Bocelli.