I followers di Ignazio Moser possono tirare un sospiro di sollievo. L’influencer ed ex ciclista di strada finalmente ritorna in pubblico dopo un periodo di fermo forzato. L’allarme era scattato qualche settimana fa quando aveva deciso di allontanarsi temporaneamente dai social per prendersi cura della sua salute. Ora, a quanto pare, il problema è stato risolto vista la sua uscita pubblica, insieme alla compagna Cecilia Rodriguez, sul red carpet degli Mtv Award europei a Budapest. Nonostante sia apparso dimagrito, Moser ha ripreso a mostrarsi sui social nella sua quotidianità. Infatti, subito dopo l’evento ungherese, ha iniziato a postare le sue “stories” a torso nudo sul profilo Instagram. I suoi fans, quindi, hanno potuto tirare un sospiro di sollievo, perché da settimane si rincorrevano voci diverse sul suo stato di salute.

A rompere il silenzio è proprio il figlio del campione di ciclismo che, rispondendo ad un fan, torna sull’argomento spiegando quale sia stato il vero problema che lo ha fermato per qualche tempo. “Hai superato quel maledetto problema fisico?” chiede un follower, e lui risponde: “Direi proprio di sì, non si è ancora capito dove e come ho preso questo parassita intestinale ma l’importante è che ora la cosa sia superata. Sono tornato a mangiare e ad allenarmi come prima e più di prima. Sicuramente la ricorderò come un’esperienza di me***”. Ma non era un semplice mal di pancia come spiega rispondendo ad un altro fan che chiede: “La fragilità che hai mostrato poco tempo fa cosa ti ha insegnato?”. “Mi ha insegnato che i supereroi esistono solo nei film della Marvel e che tutti noi abbiamo dei limiti che dobbiamo ascoltare e non tentare sempre di superare”, risponde Ignazio Moser.