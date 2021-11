“Siamo disponibili ad accogliere il contributo che il Parlamento vorrà offrire nell’iter di approvazione della legge di Bilancio”. Sono le parole del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che alla Camera è intervenuto per una lunga informativa sul reddito di cittadinanza. “Anche in riferimento alle questioni emerse nell’ambito del dibattito pubblico – ha proseguito – e siamo disponibili a questo confronto perché ritengo che si debba riflettere con laicità su un istituto che ha limiti, come tutti gli istituti, pensiamo a quanti affinamenti sono stati necessari per arrivare a un punto di equilibrio sugli istituti assistenziali e previdenziali che esistono nel nostro Paese, ma che risponde a una questione di fondo: che i poveri esistono e che sono generati da un sistema che si può discutere o correggere ma produce povertà. E la povertà è un dato che si può affrontare, noi ci siamo dati questo strumento che è migliorabile ma senza questo strumento questo dato è solo fonte di disperazione e rassegnazione”.