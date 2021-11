“Meno male che Draghi c’è, meno male che questo governo governa come sta facendo. Il premier Mario Draghi è una garanzia per tutti. Sono convinto del fatto che noi abbiamo un presidente del Consiglio che rappresenta il nostro Paese all’estero ed è dentro una discussione globale sul futuro delle relazioni internazionali ed economiche che ci rappresenta tutti e bene in un momento difficilissimo”. Alla presentazione dell’ultimo libro di Bruno Vespa, così Enrico Letta, segretario del Partito Democratico, replica alle critiche mosse da Giorgia Meloni sulle modalità di approvazione del Pnrr e sull’iter della legge di Bilancio.