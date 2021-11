“Noi siamo contrari all’aborto in ogni sua forma“, le parole pronunciate da Alfonso Signorini in diretta al “Grande Fratello Vip“, condivise dall’opinionista Sonia Bruganelli, sono finite al centro di un vero e proprio caso mediatico. Nel dibattito sono intervenute “Le Iene” che nella puntata in onda martedì 16 novembre, dopo aver trasmesso il discusso video, hanno così commentato: “Vogliamo parlare di una questione molto seria: l’aborto. Ve ne parliamo perché, ieri sera, al Grande Fratello Vip, si scherzava sulla possibilità che la cagnolina di Giucas Casella potesse essere incinta, è successo questo. La frase di Signorini è una frase, sicuramente, detta in velocità ma, comunque la pensiate, vogliamo ricordare a tutti che l’aborto è una conquista di civiltà, un diritto che, in Italia, è stato sancito quarant’anni fa con un referendum. Gli italiani si sono espressi con grandissima partecipazione”, ha dichiarato il conduttore Nicola Savino.

“Comunque la si pensi, è essenziale garantire la libertà di scelta che è stata il punto di arrivo di tante battaglie e credo che quando si parla di questi temi, la parola spetti, prima di tutti, a noi donne“, ha aggiunto Elena Santarelli, co-conduttrice della puntata al posto di Ornella Vanoni. Mediaset ha scelto per ora la strada del silenzio, il programma di Italia 1 ha preferito esprimersi pubblicamente.

“Tra i diritti civili per i quali mi batto da sempre ci sono il rispetto e la difesa della libertà di pensiero. Un principio che difendiamo, anzi difendo, con assoluta fermezza. Indipendentemente dai miei gruppi di lavoro”, aveva commentato nel pomeriggio Alfonso Signorini dopo la presa di distanza dalle sue posizioni dalla società di produzione Endemol Shine Italy: “Nella puntata di ieri di Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha espresso la propria opinione su un tema importante e sensibile come quello dell’aborto, che è un diritto di ogni donna sancito dal nostro ordinamento. Pur rispettando le opinioni di ognuno, come Endemol Shine Italy esprimiamo la nostra distanza dalla sua personale posizione. In tutta la comunità e in tutti i gruppi di lavoro le opinioni possono essere diverse, e Grande Fratello si distingue da sempre per essere attento a tutte le evoluzioni della società e al rispetto dei diritti civili.”