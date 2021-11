La Queen è tornata. Per la prima volta, da circa un mese, la Sovrana inglese è stata fotografata mentre conduce di persona un impegno ufficiale. Dopo i giorni di apprensione circa il suo stato di salute, con questo scatto pubblicato sui social ufficiali della royal family oggi 17 novembre, i sudditi possono tirare un sospiro di sollievo. In piedi, senza bastone e con indosso un vestito floreale sui toni del verde, dell’arancione e del bianco, Sua Maestà ha ricevuto al castello di Windsor il capo delle forze armate Nick Carter, che si accinge a lasciare il proprio ruolo alla fine di novembre.

La Monarca si è detta “triste” per l’addio del generale dopo “un lungo servizio”. Carter ha fatto notare come il suo mandato sia stato il più longevo in assoluto alla testa delle forze di Sua Maestà dopo quello di Lord Mountbatten, zio materno del defunto principe consorte Filippo. Poi sir Nick ha concluso: “Viene il tempo in cui si è pronti a passare la mano”. Una frase simile l’ha pronunciata anche Edoardo, conte di Wessex, che ha sostituito la Regina stamane alla conferenza episcopale della Chiesa d’Inghilterra (è la prima volta in mezzo secolo che la Sovrana manca all’appuntamento). “Nessuno di noi può fermare il passare del tempo“, è un estratto del messaggio letto dal figlio di Elisabetta II. Neanche la Regina può farlo? Ma siamo sicuri?