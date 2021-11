Siamo a Good Morning America, programma televisivo statunitense di grande successo e Lady Gaga presenta House of Gucci (la pellicola di Ridley Scott in uscita nelle sale il 16 dicembre). Miss Germanotta ricorda l’intervista fatta con Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa: “Ero a Milano qualche giorno fa per uno show televisivo e quando il conduttore mi ha detto di essere rimasto impressionato dal mio accento italiano e così hanno fatto altre persone, ecco, non potevo avere onore più grande”. Ebbene, Fabio Fazio si è davvero complimentato con la popstar ma opinione della acting e dialogue coach Francesca De Martini (che ha seguito Salma Hayek nel film) è totalmente diverso: “Mi dispiace dirlo, ma quello di Miss Germanotta non è esattamente un accento italiano, sembra più russo“.

