La telenovela Wanda Nara – Mauro Icardi continua ad essere al centro dei pettegolezzi, assumendo contorni sempre più grotteschi. Dopo la rivelazione sulla “notte di fuoco” tra il giocatore del PSG e Eugenia China Suarez (“ci siamo solo baciati, perché a lui…”, aveva dichiarato lei), adesso arriva una nuova scottante rivelazione. È sempre Yanina Latorre, giornalista del programma Los Angeles de la Mañana, a rivelare i nuovi dettagli. Sembra, infatti, che tra Wanda e la presunta amante del marito sia intercorsa una telefonata “brutalmente sincera e tremendamente esplosiva”. 40 minuti in cui Wanda avrebbe pronunciato parole al vetriolo contro La China: “Ti sto avvisando“, avrebbe gridato al telefono.

A far scatenare l’ira della procuratrice sportiva, sono state le parole di Suarez, che ha detto: “Sono andata a Parigi per andare a letto con tuo marito, ma non ho potuto”. Allora Lady Icardi: “Prima o poi ti incontro”. Secondo la giornalista Paula Varela, invece, Eugenia China poi sarebbe partita al contrattacco, ribadendo di essere lei la vittima del ‘cacciatore’ Icardi: “Quello che ha iniziato tutto è stato tuo marito – ha detto Suarez a Wanda – che non menta e ti dica la verità, perché tu mi hai tirato addosso di tutto e invece a cominciare è stato lui”. Che paura.