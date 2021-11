La causa è la “possibile presenza di corpi estranei di plastica dura”. Per questo un lotto del pandoro originale Melegatti 1894 Spa è stato ritirato dal mercato. La comunicazione è pubblicata sul sito del ministero della Salute. Il lotto è il numero 210917. “Non consumare il prodotto e riconsegnare presso il punto vendita di acquisto”, avverte il ministero. Il richiamo è stato disposto dallo stesso produttore in via precauzionale in attesa di verifiche. L’avviso riguarda sia “Il Pandoro Originale 750g” sia “Il Pandoro Originale 740g” in quanto “prodotto di aspetto e/o forma e/o struttura non perfetta”.