“Dobbiamo creare ambienti con il minor rischio possibile di circolazione. Quindi se i no vax, oltre a creare problemi intrinseci, hanno anche comportamenti che facilitino questa circolazione virale, questo deve essere oggetto di una riflessione importante“. Lo ha detto, in merito alle restrizioni per non vaccinati chieste dai presidenti delle Regioni, Guido Rasi, professore ordinario di Microbiologia all’Università di Roma Tor Vergata e già direttore dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema), durante la presentazione del 16/o Rapporto Meridiano Sanità, realizzato da The European House – Ambrosetti.