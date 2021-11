Alberto Genovese è stato interrogato dai pm Rosaria Stagnaro e Paolo Filippini che ne hanno chiesto il rinvio a giudizio per violenza sessuale aggravata, lesioni, detenzione e cessione di stupefacenti. L’imprenditorw è accusato l’imprenditore accusato di violenze sessuali ai danni di una 18enne il 10 ottobre scorso a Milano nel suo attico di lusso “Terrazza sentimento” e di una 23enne il 10 luglio del 2020 a Ibiza, sempre dopo averla resa incosciente con mix di droghe, tra cui cocaina e ketamina. La richiesta di processo riguarda anche la sua ex fidanzata, indagata in concorso per i presunti abusi avvenuti nell’isola spagnola. È di Giovanni Terzi l’intervista rilasciata da Giorgina, una delle ragazze che frequentavano Terrazza Sentimento, sulle pagine di Libero: “Facevo la ragazza immagine e mi chiamavano per stare nella festa per qualche ora. A Terrazza sentimento ho incontrato tante persone famose del mondo dello spettacolo, dello sport ed altro. Certo non erano feste frequentate da persone normali”, dice. Ma sulla droga afferma di non aver “mai visto vassoi e gente che si faceva” ma di sapere che ce n’era “perché è così in tutte le feste“. Idem per il sesso: “Vede, anche qui, un conto è sapere che nelle stanze di Terrazza sentimento c’era gente che si appartava e faceva sesso – dice Giorgina – un conto è avere scoperto quello che Alberto Genovese ha fatto a quella povera ragazza… Io sono terrorizzata. Da quella sera non ho più accettato di andare a feste come ragazza immagine”. La ragazza afferma che quello che è capitato poteva succedere anche a lei e che ora non riesce più “a frequentare determinate persone”.