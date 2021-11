Un gatto nato con quattro orecchie è diventato virale sul web collezionando in poco tempo più di 46mila follower su Instagram. Si chiama Midas e vive in Turchia. È un Russian Blue che, a causa di un’anomalia genetica, ha un paio di orecchie in più. Come riportato dal Mirror, il cucciolo “ci sente benissimo”: lo ha assicurato un veterinario che lo ha visitato.

La gattina di quattro mesi – che ha anche un’adorabile macchia a forma di cuore sul petto – è stata adottata da una donna che aveva già un cane e un gatto e che ha visto la sue foto pubblicate dai dipendenti del rifugio dove si trovava, dopo essere stata trovata in strada. Canis Dosemeci (la proprietaria) ora spera che la gattina si adatti alla sua nuova casa e che il suo gesto incoraggi ad adottare gli animali anche quando il loro aspetto fisico non è totalmente “normale”. “È un gatto molto giocherellone e amichevole“, ha affermato la donna. “Dorme tutto il giorno ed è sveglia tutta la notte. Le piace dormire sul mio petto o sulla mia spalla”, ha infine aggiunto.