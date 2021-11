Tra gli ospiti di Verissimo nella puntata andata in onda ieri 14 novembre, anche Alessandra Amoroso. L’ex vincitrice di Amici di Maria De Filippi, si è lasciata andare ad una lunga intervista, ma sul privato non si è sbottonata più di tanto: “No, non c’è nessuno nella mia vita adesso. Però sono pronta all’amore. Io ora mi sento bene, ecco mi auguro un amore che mi faccia sentire così”, ha detto la cantante salentina. “Ora”, ha voluto sottolineare. Sì perché gli ultimi due anni e mezzo non sono stati molto semplici, tanto che si è rivolta ad una psicoanalista: “Volevo dare un nome e una motivazione anche alle mie paure. Ho voluto conoscere Alessandra, non volevo più criticarmi e giudicarmi. Ad oggi so chi sono, chi voglio essere”. Poi ha aggiunto: “E non è che oggi sono diventata presuntuosa (forse in riferimento ad alcune critiche dopo una recente esibizione ad Amici, ndr). Sono sempre la solita, solo che sono più consapevole”.

“Qual era la tua paura più grande?“, le ha chiesto la padrona di casa. E Amoroso: “La solitudine e il buio. Durante il lockdown me le sono trovate come coinquiline. Ho avuto una grande voglia di conoscermi e di capire il perché e ci sono riuscita solo grazie ad una professionista”. L’intervista è poi proseguita ripercorrendo la carriera della cantante e soffermandosi su un nuovo concerto in arrivo, il 13 luglio 2022: “Sei la seconda donna dopo Laura Pausini ad entrare nello stadio San Siro, ti rendi conto?”, le ha detto la padrona di casa. E Alessandra ha risposto: “Sì e dico due cose: spero di aprire un mondo sugli stadi e sulla musica. Spero che dopo il mio San Siro possa lasciare il testimone ad altre donne, magari con più talento. Dall’altra parte ti dico: cavolo, che figata! Non è una cosa solo mia ma anche della mia famiglia itinerante, della mia band e del mio pubblico”.

Infine, un colpo di scena. Dopo aver salutato la conduttrice e il pubblico, la cantante è uscita dallo studio ma, all’improvviso, è tornata indietro. “Scusa Silvia, scusa. Io chiedo perdono a tutti. Ci siamo dimenticati di fare una cosa e io sono un po’ scaramantica”. “Anche io”, ha replicato la conduttrice. Il riferimento era ad una parentesi canora di cui entrambe sono protagoniste ogni volta che Amoroso è a Verissimo. Al centro dello studio, con la complicità del pubblico, si sono esibite a cappella sulle note di Immobile, il primo grande successo dell’ex talent di Canale 5. “Spero di non averti rovinato la canzone. Ti amo, Alessandra Amoroso!”, ha infine concluso la conduttrice congedandola.