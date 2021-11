Sono migliaia le persone arrivate all’Arco della Pace a Milano per la manifestazione contro il vaccino e contro il green pass promossa da Robert Kennedy jr, terzogenito di Bob Kennedy e nipote di John Fitzgerald Kennedy, e dalla sua associazione Children’s Health Defense. I manifestanti, assembrati e senza mascherine, hanno scandito i consueti cori no green pass come “la gente come noi non molla mai” o “giù le mani dai bambini” e mostrato striscioni con la scritta “siamo arrivati liberi su questa terra e liberi torneremo a casa”. Al suo arrivo in piazza, Bob Kennedy jr è stato accolto da un applauso da parte dei manifestanti. In piazza anche Gian Marco Capitani, leader del movimento “Primum non nocere” che ha insultato la senatrice a vita, Liliana Segre, e Carlo Freccero ex direttore di Rai 2 che è intervenuto anche dal palco. “Kennedy ha fatto un discorso magnifico a Berlino nel 2020 – ha detto Freccero parlando con la stampa – e ha spiegato che le pandemie sono come le guerre, cioè fatte per controllare la gente. Spiega benissimo cosa è il controllo, la manipolazione, la propaganda ed è un giurista, quindi sono qui per questo. C’è chi lo considera un disinformatore? Per me è il contrario. È un vero giurista a livello internazionale”