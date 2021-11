È tutto pronto (o quasi) per la seconda stagione di LOL – Chi ride è fuori, il programma prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon Studios. Alla guida ancora una volta Fedez ma affiancato da Frank Matano e non da Mara Maionchi, come annunciato da lei stessa in diretta a Programma, il talk di FQMagazine condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti. Il cast ufficiale, presentato oggi 12 novembre dal rapper milanese e il comico campano, è ricco di grandi nomi.

Saranno 10 i concorrenti che dovranno resistere alla tentazione di ridere alle battute e agli sketch degli altri comici: Maccio Capatonda, Corrado Guzzanti, Mago Forest, Max Angioni, Maria Di Biase, Gianmarco Pozzoli, Diana Del Bufalo, Alice Mangione, Tess Masazza e Virginia Raffaele. Al momento è sconosciuta la messa in onda del programma ma è plausibile che avverrà in primavera. In palio 100mila euro, da devolvere da parte del vincitore ad un ente benefico a sua scelta.