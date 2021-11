Dopo un anno d’amore, Paris Hilton ha sposato Carter Reum. Chi è costui? Vicino alla famiglia Hilton da tempo, con l’ereditiera è nata prima l’amicizia. Reum ha fondato con il fratello la VEEV Spirits e oltre a essere imprenditore ha scritto, sempre insieme al fratello, un libro di grande successo, Shortcut Your Startup: Ten Ways to Speed Up Entrepreneurial Success. Anche lui, come Hilton, è nato nel 1981. Amore e business, anche nel giorno del sì: la storia tra i due è diventata una docu-serie, Paris in Love, che è stata rilasciata su Peacock Tv proprio mentre i due si scambiavano gli anelli (o giù di lì). Abito firmato Oscar de La Renta, bellissimo, almeno a giudicare dal dettaglio pubblicato da Paris su Instagram dove ha scritto: “Il mio per sempre inizia oggi“. Per avere altre foto i fan dovranno aspettare ma c’è da scommettere che l’album di nozze non resterà privato.

