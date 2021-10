Mara Maionchi è stata ospite del talk Programma condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti in diretta sulle pagine Facebook del FattoQuotidiano.it e di FQMagazine. Una puntata da non perdere: dagli esordi a oggi (con il perché non rifarebbe mai X Factor) fino alla smentita di una notizia circolata in questi giorni: “Non sarò a Lol. Mi dispiace ma avevo già impegni e non avrei potuto fare tutto…”. E c’è modo anche di rispondere anche a uno spettatore che le chiede un parere sullo show di Alessandro Cattelan, Da Grande, andato in onda su RaiUno: “Penso che sia servito a lui e a chi lavora con lui…”. Quale consiglio ha dato Mara al suo ex ‘compagno di viaggio a XFactor?”? La talent scout ed ex discografica sarà tra le protagoniste in giuria di “Game of Talents”, il nuovo show per la prima serata di TV8, condotto dallo Chef Alessandro Borghese. Ad affiancare Mara Maionchi ci sarà Frank Matano, nel ruolo di capitani delle due squadre protagoniste di ogni puntata del format prodotto da Fremantle per TV8. Mara e Frank, forti della loro consolidata esperienza di scopritori di talenti per Italia’s Got Talent avranno il compito di sostenere e aiutare i concorrenti che di volta in volta si sfideranno.