Un gruppo di manifestanti del WWF con maschere di animali a rischio estinzione hanno organizzato un flash mob di protesta nell’ultimo giorno ufficiale della Cop26 a Glasgow. Gli attivisti hanno chiesto ai governi che stanno partecipando alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021 di rispettare gli accordi presi. ” Noi non dimentichiamo”, dicono gli attivisti. Secondo gli attivisti la bozza dell’accordo della Cop26, visionata insieme ad altri gruppi di attivisti, ha al suo interno elementi positivi, ma anche l’allentamento di alcune misure, in particolare quelle sul carbone.

Per il Wwf la bozza rivista ha compiuto “passi indietro in aree chiave”, in particolare per quanto riguarda i combustibili fossili. Ma l’organizzazione parla comunque di “segnale importante” e accoglie favorevolmente “l’aumento a breve termine degli impegni climatici entro il 2022”.