In una serata di pioggia battente a Roma, ieri 1o novembre Mara Venier e Pierpaolo Pretelli si sono goduti una serata a casa della conduttrice. Tra lei e l’ex velino, gieffino e concorrente di Tale e Quale Show si è instaurato ormai un ottimo rapporto, lavorativo e personale. Insieme a loro, come si evince dai video pubblicati da Venier, anche alcuni parenti della conduttrice e il presentatore Rai Alberto Matano. Ma i fan non potevano non notare un dettaglio: l’assenza di Giulia Salemi, la fidanzata di Pierpaolo.

L’influencer italo-persiana, infatti, è rimasta a Milano per andare a cena fuori con la mamma Fariba, ex concorrente dell’Isola dei Famosi. “Perché lo ha fatto? Non poteva aspettare e invitare anche Giulia?”, ha scritto qualcuno come se la conduttrice avesse scelto quella sera di proposito. Assurdo. Fortunatamente qualcuno che ragiona c’è: “Quando ci sarà Giulia ne faranno un’altra” oppure: “Mara è libera di organizzare cene a casa sua quando e con chi vuole”.