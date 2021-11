Rocky IV. “Ti spezzo in due”. Lo dice Ivan Drago a Rocky Balboa ed è una scena che tutti hanno bene in mente. Quello che non tutti sanno è che Sylvester Stallone per il colpo datogli da Dolph Lundgren nel primo round ha rischiato di morire. Lo racconta proprio l’attore 75enne su Youtube in The Making of Rocky vs. Drago by Sylvester Stallone: “Nel primo round, quando sono andato al tappeto, è stato tutto vero. Lundgren mi ha distrutto con un pugno, ma in quel momento non me ne sono reso conto. Più tardi quella notte il cuore ha iniziato a gonfiarsi, il pericardio era stato danneggiato, esattamente come capita in un incidente d’auto quando si colpisce il volante con il petto. In quel momento la mia pressione sanguigna era schizzata a 260 e i dottori erano convinti che avrei parlato con gli angeli”. Insomma, botte vere. E un ricovero in terapia intensiva. E a proposito di Rocky, ci sono anche i famosi guantoni tra gli oggetti che Stallone ha messo a disposizione della casa d’aste Julien’s Auctions per Property from the Life and Career of Sylvester Stallone, che si terrà il 5 dicembre a Beverly Hills. Oggetti anche da Rambo, Demolition Man, Tango & Cash, Cliffhanger.