Torna in tv Claudia Pandolfi. L’attrice romana, classe ’74, da stasera 11 novembre sarà con Alessandro Gassmann su Rai 1 con ‘Il Professore‘, una serie diretta da Alessandro D’Alatri. Interpreta una donna che cresce da sola il suo unico figlio, Manuel. Protagonisti del progetto prodotto da Rai Fiction e Banijay Studios Italy, i giovani. “Come li vede?”, le è stato chiesto in un’intervista de Il Tempo. “Meno in pericolo di come lo eravamo noi. Io da mamma faccio sentire il mio appoggio, la mia presenza e la mia esperienza. Noi adulti dobbiamo essere in grado di preparare i nostri figli a prendere delle decisioni, ma lasciare a loro il libero arbitrio”, ha risposto. Lavorare con i ragazzi è stato entusiasmante: “Ho provato belle vibrazioni, trovato ragazzi molto sani, senza smania di avere successo a tutti i costi”, ha dichiarato.

E così era anche lei, quando iniziò la carriera nel mondo dello spettacolo prendendo parte al concorso Miss Italia nel 1991. Vinse Martina Colombari, ma quella partecipazione fu comunque un successo: Michele Placido la notò e la volle nel film Le amiche del cuore. Da lì, una serie di traguardi raggiunti: da Un medico in famiglia e Distretto di Polizia e ancora Ovosodo, con la regia di Paolo Virzì con cui costruirà un sodalizio. “Prossimamente mi vedrete in ‘Siccità’, il nuovo film di Virzì. La vita mi ha fatto questo regalo – ha raccontato-. Sono un’altra cosa quando lavoro con lui. Lui è un regista che mi smuove. E ‘Siccità’ un film stupendo”.

La popolare attrice pare stia attraversando un momento di grande serenità, professionale e non: “Sono diventata più selettiva e anche meno impulsiva. Ho 46 anni, sono mamma di due ragazzi, la vita mi ha forgiata. Cerco di aprirmi davvero a chi si merita la mia onestà e la mia autenticità. Non mi voglio sprecare. Voglio scegliere chi avere accanto”, ha spiegato. E accanto, adesso, ha Marco De Angelis, produttore e regista cinematografico con il quale ha avuto il secondo figlio, Tito, nel 2016.

Prima di lui, nel 1999, aveva sposato l’attore e doppiatore Massimiliano Virgili, lasciato un mese dopo per il folle amore con Andrea Pezzi, conduttore e imprenditore emiliano. Nel 2006 ha dato alla luce Gabriele, nato dalla relazione con il cantautore Roberto Angelini. Poi, la storia con Marco Cocci, cantante e attore toscano. Dal 2014 è legata a De Angelis: “Ci siamo sposati in maniera non ufficiale. Ero a Barcellona in vacanza con il mio compagno. Un sacerdote non so di quale religione, vedendoci così innamorati, ci ha messo delle cose in testa e ci ha sposato per strada. Ovviamente senza firme né niente. Ma io ero molto emozionata”, aveva raccontato nel salotto di Silvia Toffanin.