Mentre Paola Ferrari a Un giorno da Pecora su Radio Rai1 afferma che “la Leotta e il turco non sono mai stati insieme”, il turco, vale a dire Can Yaman parrebbe avere un nuovo amore. È il settimanale Chi a pubblicare l’indiscrezione: la passione sarebbe sbocciata sul set di ‘Viola come il mare’, nuova fiction Mediaset girata a Palermo. Chi è la nuova fiamma? Maria Giovanna Adamo, presente (come ‘documentato’ sui social) al compleanno di Can. Seconda classificata al concorso “World Top Model selezione Roma 2021”, Adamo è nata a Crotone, è attrice e modella e anche lei ha postato nelle Instagram stories una foto con l’attore turco. Lucherinata o vero amore?