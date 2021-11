Lo scorso 26 ottobre Valeria Marini era apparsa su Instagram con un occhio coperto da una benda e un messaggio di ringraziamento: “Baci stellari insieme alla fantastica équipe del Professore Apolloni al Sant’Eugenio, grazie di cuore”. Per la showgirl un problema alla vista scoperto per caso: “Ho sempre avuto una vista perfetta, dieci decimi. Ma quando a marzo ho fatto le analisi per partecipare a Superviventes (versione spagnola de L’Isola dei Famosi, ndr), lì il medico ha rilevato che avevo un problema all’occhio. Non me lo ha detto subito perché secondo lui non mi avrebbe impedito di arrivare alla fine del reality. Invece poi quando sono uscita a giugno mi ha mostrato le analisi e mi ha raccomandato di farmi vedere dal mio oculista in Italia. Quindi io sono andata dal dottor Iacobelli, che mi ha sempre seguito, e lui mi ha detto: ‘Valeria, qui la cosa è delicata, ti devi operare’. Poi però era piena estate, facevo caldo, avevo mille cose da fare… Insomma mi sono ritrovata a dover fare adesso l’intervento di urgenza perché quello che rischiavo era perdere la vista da un occhio”, ha dichiarato Marini al settimanale Chi.

Un rischio dovuto a un disturbo chiamato foro maculare, cioè la lesione in un’area della retina che compromette la visione: “Adesso ho imparato a dirlo ma quando lo hanno menzionato per me era astroscienza. A saperlo prima, avrei dovuto evitare Superviventes, però è andata così. Ho fatto l’intervento con una paura folle. Infatti ho cercato la scusa per non farlo: ho telefonato in ospedale la sera prima dicendo ‘Mi ero dimenticata dell’intervento, non posso, rimandiamo’. E loro: ‘Non ci provare’. Ho ritentato: ‘Ma non ho fatto l’elettrocardiogramma‘. E loro: ‘Te lo facciamo qui l’elettrocardiogramma’. Insomma non c’era via d’uscita. Meglio così, le paure vanno affrontate e superate, sono contenta di avere infine trovato il coraggio e soprattutto di essermi affidata alle mani migliori”, ha aggiunto la showgirl che ha preso una breve pausa da red carpet e impegni professionali. “Piano piano mi sto riprendendo, ma con estrema gradualità. Devo tenere la benda almeno per dieci giorni”, ha concluso Marini.