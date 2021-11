‘Squid Game 2’ si farà? Sembra proprio di sì. La seconda parte della serie record di Netflix, riporta l’Adnkronos, è “attualmente in fase di pianificazione”, parola di Hwang Dong-hyuk, il creatore, sceneggiatore e regista coreano. Poi ha aggiunto: “Penso che sia troppo presto per dire quando e come accadrà. Ma prometto che Gi-hun tornerà. Farà qualcosa per il mondo. C’è stata molta pressione, così tanta richiesta e così tanto amore per una seconda stagione di Squid Game che mi sono quasi sentito come se non avessi altra scelta”, ha spiegato.

Hwang ha raccontato di aver trascorso molti anni ad elaborare idee e temi che poi sono stati i mattoni sui quali ha costruito Squid Game, inizialmente pensato come un lungometraggio. “L’idea è nata nel 2008 – ha spiegato -. Era un periodo in cui frequentavo i negozi di fumetti. Mentre li leggevo, ho pensato di creare qualcosa che somigliasse a una storia a fumetti in Corea, e ho finito la sceneggiatura nel 2009″. I fan gioiscono, ma Netflix non ha ancora confermato nulla ufficialmente.