“Quando aspettavamo la piccolina ero abbastanza terrorizzato dalla possibilità che fosse maschio“. A rivelarlo è Ryan Raynolds che, in un’intervista ad Access, ha raccontato questo aneddoto legato alla nascita della sua terza figlia. Lui e l’attrice Blake Lively hanno infatti tre figlie, James, Inez e Betty, di 6, 5 e 2 anni: “Ormai conosco solo l’universo femminile. E quando sono cresciuto i bambini avevano solo l’abitudine di scaraventarmi contro il muro quando c’era una porta proprio lì accanto”, ha spiegato. L’attore 45enne adora trascorrere tempo in famiglia ed è un vero papà “modello”, come si evince anche dalle foto e dai video che ogni giorno pubblica sul suo profilo Instagram.