Questa settimana il talk Programma metterà assieme tre donne della musica italiana per uno Speciale che vedrà tre generazioni a confronto con Carmen Consoli, Alessandra Amoroso e Gaia Gozzi. Claudia Rossi, Ilaria Mauri e Andrea Conti interrogano le tre artiste sul ruolo della donna oggi nella società e nel panorama musicale del nostro Paese ma anche su temi di stretta attualità come il DDL Zan, l’inclusione, la salute mentale e l’ambiente. Un punto di vista femminile sul mondo con una visione lucida sui rapporti sociali.

Carmen Consoli fino a gennaio 2022 girerà l’Italia con il suo “Volevo Fare la Rockstar Tour” per presentare il suo ultimo disco che dà il titolo ai suoi Live. Alessandra Amoroso è impegnata con il suo “Tutto Accade Instore Tour” per presentare l’album e incontrare i fan. Nel frattempo la cantante si prepara per il grande evento allo Stadio San Siro di Milano previsto il 13 luglio. Infine Gaia ha appena pubblicato l’album “Alma”. A gennaio partirà il primo tour indoor di “Alma Tour”, prodotto da Vivo Concerti, con la sua prima data il 24 gennaio a Torino all’Hiroshima Mon Amour.