Sono sempre più insistenti le presunte voci che circolano da giorni, sui social ed alcuni blog, sulla presunta ludopatia di Enzo Iacchetti. Una dipendenza che avrebbe condotto l’ex conduttore di Striscia La Notizia ad un vero e proprio dissesto economico. La situazione, però, viene smentita totalmente da Maddalena Corvaglia, ex compagna dell’artista che si affida al suo profilo Instagram per dire la sua e per denunciare, senza doppi giri di parole, la bufala che circola da alcuni giorni. “Momento sfogo”, inizia così il suo breve ma intenso intervento.

“Mi arriva un alert e leggo questo articolo qua: ‘I problemi finanziari di Enzo Iacchetti e il suo vizio. Il circolo vizioso delle scommesse e del gioco d’azzardo’. Tra tutte le minchiate che ho sentito, e ne ho sentite tante, questa devo dire che è tra le prime. Allora, perché non vi trovate un lavoro vero? Perché bisogna calunniare e infangare una persona che ha 50 anni di carriera alle spalle? Ma dove le andate a prendere le notizie? Se non siete in grado di raccontare la verità alle persone che vi leggono, cambiate lavoro”, afferma la showgirl. “Sono notizie diffamatorie e gratuitamente lesive della dignità di un uomo perbene e un professionista serio e impeccabile. Il rispetto della verità coincide con il rispetto che avete il dovere di portare ai vostri lettori oltre che alle persone di cui scrivete”.

E poi conclude il suo intervento rivolgendosi direttamente Iacchetti e chiedendoli scusa: “Ho ragione o no? Scusa Enzino se mi sono fatta i fatti tuoi”. Sono passati molti anni dalla conclusione della loro storia d’amore, ma il legame tra Maddalena Corvaglia ed Enzo Iacchetti è rimasto sempre ben saldo e di grande rispetto. Per sei lunghi anni hanno vissuto una storia d’amore, nonostante la notevole differenza di età: lui aveva 50 anni e lei era appena una ventenne. Nonostante i cambiamenti della vita, il loro rapporto si è tramutato in un’amicizia alla cui base c’è tanto affetto e rispetto. Proprio per questa ragione e per la stima che nutre nei suoi confronti, la Corvaglia si è sentita in dovere di intervenire per porre fine alle dicerie e alle fake news che da giorni circolavano in rete.