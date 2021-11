“Vi presentiamo la Demi Wand! Volevo creare il mio sex toy per togliere lo stigma dal piacere e portare la tua relazione sessuale al livello successivo”, a scriverlo è Demi Lovato. Lo scatto, pubblicato ieri 8 novembre sulle pagine social ufficiali della cantante e attrice 29enne, la ritrae con in mano il vibratore color giallo. Il post include un collegamento al sito web di Bellesa Boutique, dove è possibile acquistare l’oggetto; oltre ad un ringraziamento ai capi del marchio, partner commerciali della cantante nell’impresa.

La Demi Wand, che viene venduta al dettaglio per $ 79 US, è grande 5,5 pollici (circa 14 cm), presenta otto diverse impostazioni del livello di vibrazione e la custodia per il trasporto funge anche da caricabatterie. La giovane artista statunitense solo qualche mese fa aveva fatto coming out: “Sono non-binaria. Per me questo è un giorno felice”.