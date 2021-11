Emergono nuovi dettagli nella soap opera targata Mauro Icardi e Wanda Nara. Tra il calciatore, la showgirl argentina e le presunte amanti (Rocio Guirao Diaz e Eugenia China Suarez), ora spunta un nuovo personaggio. Si tratta di Jakob Von Plessen, compagno della sorella di Wanda, Zaira, e dunque ‘cognato’ dell’attaccante del PSG. Sembra, e sottolineiamo sembra, che i presunti tradimenti di Icardi siano avvenuti grazie alla complicità di Jakob. “Quello che sto per dirti, né Wanda né Zaira lo sanno, ma Jakob è finito a dormire in macchina per coprire Mauro – ha rivelato la giornalista Yanina Latorre durante il programma tv argentino Los ángeles de la mañana – Avrà paura di Zaira e non ha osato spendere un euro per pernottare in albergo”.

E ancora, la conduttrice argentina ha spiegato: “Il povero Jackito non ha colpe, si è solo trovato in mezzo. Quando quel fine settimana Zaira e Wanda sono partite per Milano, la China è arrivata all’hotel Le Royal Monceau (a Parigi, ndr) in una stanza prenotata da Mauro a suo nome; non so se l’ha pagata o il PSG gliela dà gratis. Si sa che Wanda ha una casa piena di telecamere, quindi Jakob avrebbe detto a Mauro: ‘Guarda, non posso tornare indietro da solo perché le telecamere mostreranno che usciamo insieme. Se torno da solo e controllano le telecamere, allora capiranno tutto'”. Sarà davvero così? Alla prossima puntata.