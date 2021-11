Decine di anni di battaglie risolte da un post di Belén Rodríguez. Accade ad Agrigento, nell’angolo nascosto di Punta Bianca, una grande marna bianca sul mare, meta di turisti ogni estate. Luogo turistico quando non ci sono le esercitazioni dell’Esercito: queste, da 63 anni, danneggiano in maniera evidente la fragile falesia della zona di Drasy, a pochi passi dalla marna bianca, dove si sentono bene gli spari di carri armati che lanciano i proiettili nello splendido specchio d’acqua del Mediterraneo. Per questo motivo, da sempre, associazioni come MareAmico e Legambiente protestano affinché queste esercitazioni si fermino e venga istituita la riserva naturale, al fine di preservare un patrimonio unico, che ha pochi eguali nel resto dell’isola siciliana. L’ultima protesta era avvenuta pochi giorni fa, quando un sit-in di cittadini, in maniera simbolica, ha fermato i carri armati il giorno della prima esercitazione della nuova stagione.

A nulla è servito tutto questo, fino al giorno dell’arrivo di Belén Rodríguez che con i suoi post su Instagram e Facebook ha mostrato le bellezze di Punta Bianca. La sua prima scelta era la Scala dei Turchi ma è sotto sequestro, così la showgirl ha “ripiegato” sulla marna dove insieme alla sorella ha organizzato uno shooting fotografico della sua linea di moda. Rimasta affascinata dal posto, Rodriguez ha descritto così la roccia agrigentina su suoi social: “È un luogo meraviglioso ed unico, che meriterebbe una migliore valorizzazione, in senso turistico e ambientale. In questa zona insiste da 63 anni un poligono militare, le cui esercitazioni stanno distruggendo i luoghi, distruggendo le strade di accesso e bloccando la fruizione turistica, mentre le associazioni ambientaliste locali aspettano da 25 anni che sia riconosciuta dalla regione Sicilia quale riserva naturale. E quindi vorrei finire con un appello al presidente Musumeci, affinché istituisca la tanto agognata riserva naturale”.

Così la richiesta di istituzione della riserva naturale – dopo essere rimasta per 25 anni nei cassetti della Regione Siciliana – riemerge e arriva la nota del presidente Nello Musumeci, il quale con delibera di giunta, ha avviato l’iter per creare l’area protetta a Punta Bianca. “Abbiamo voluto dare un impulso definitivo – annuncia – alla procedura per porre sotto tutela un’altra preziosa porzione della nostra terra. Era un impegno che avevo assunto durante una mia visita nell’Agrigentino. L’obiettivo è quello di consentirne una valorizzazione sostenibile anche se non ingessata”. La coincidenza dell’annuncio, in cui non viene citata la “spinta” della showgirl che ha 11 milioni di follower su Instagram, ha scatenato non poche polemiche, tra le associazioni che attendono da tempo questo passo: “Dopo le ultime polemiche e le varie prese di posizione – scrive Claudio Lombardo di MareAmico – il governo Musumeci ci fa sapere che è partito l’iter per l’istituzione della Riserva di Punta bianca. Noi raccogliamo tale notizia con soddisfazione, ma dopo 25 anni di attesa (la proposta all’Assessorato era stata presentata nel settembre del 1996), ci saremmo aspettati la comunicazione della conclusione dell’iter e l’istituzione della tanto agognata riserva e l’individuazione di un sito alternativo per le anacronistiche esercitazioni militari, che da 63 anni si svolgono presso il vicino poligono di Drasy, che stanno inquinando e distruggendo parte di questo prezioso territorio!”. Anche l’Ance Agrigento, l’associazione dei costruttori della provincia protesta: “Dato che questo Governo Regionale è più attento alla visibilità social che alle rivendicazioni che arrivano dalle categorie professionali e dalle associazioni di categoria, ci rivolgeremo a Chiara Ferragni, Fedez o a Belén per risolvere i problemi della Sicilia” scrive così il presidente dell’associazione Carmelo Salamone. Altri cittadini, dopo anni di discussioni, vogliono attendere però la conclusione dell’iter e sperano che la visibilità data da Belén Rodríguez al luogo, ponga fine a una querelle lunga 63 anni.

Immagine in alto dal sito dell’associazione ambientalista MareVivo