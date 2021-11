È stato morso da un ragno sul set. E non un set qualsiasi ma quello di Rust dove il mese scorso Alec Baldwin ha sparato accidentalmente alla direttrice della fotografia Halyna Hutchins, uccidendola. L’operatore Jason Miller è stato morso da un aracnide velenoso e, a quanto si apprende da People, si trova ora in ospedale dove i medici stanno cercando di “salvargli l’arto” che è andato in necrosi. “È stato sottoposto a diversi interventi, i medici stanno facendo di tutto per salvare il braccio dall’amputazione” si legge in una pagina creata su GoFundMe dalla famiglia per sostenere le spese mediche. Viste le difficili circostanze in cui sta lavorando la crew, LLC, la società di produzione di Rust, ha dichiarato a People che “viene fornita assistenza psicologica a tutti quelli che lavorano al film e c’è piena collaborazione con le autorità di Santa Fe”.